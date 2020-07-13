Кудрін «розкрив» один із головних ризиків на російському фінринку

Голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін вважає домінування великих державних інститутів одним з головних ризиків на російському фінансовому ринку. Таку думку він висловив сьогодні в Раді Федерації.

Як вважає керівник контрольного відомства, «стабільність роботи у фінансовому секторі дуже ризикована, багато ризиків». «Один з факторів нашого низького стану — домінування великих державних інститутів», — цитує РИА «Новости» Кудріна.

Він також попередив, що ризиком для валют ринків, що розвиваються загрожує стати наростання держборгу США. «Держборг США тільки з початку року виріс до 108% до 123% ВВП. Для США це ще не є критичним, але якщо тенденція не буде суттєво змінена, то це буде вже критичним і для долара, і для світового ринку», — зазначив голова Рахункової палати.

Нагадаємо, раніше фінансова холдингова компанія Janus Henderson не виключила, що компанії всього світу в 2020 році можуть збільшити корпоративний борг до $1 трлн із-за необхідності зміцнювати своє фінансове становище у зв’язку з пандемією коронавирусной інфекції COVID-19.

Як зазначав представник компанії, в цьому році пріоритетним завданням бізнесу буде збереження капіталу і зміцнення балансу. Аналіз для нового індексу корпоративного боргу був підготовлений на основі вивчення даних 900 провідних фірм світу.

За оцінкою аналітиків, загальний глобальний корпоративний борг в 2020 році зросте на 12% і складе близько $9,3 трлн. У минулому році корпоративний борг зріс на 8%.