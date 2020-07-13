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Кудрін «розкрив» один із головних ризиків на російському фінринку

13.07.2020

Кудрин «раскрыл» один из главных рисков на российском финрынке

Голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін вважає домінування великих державних інститутів одним з головних ризиків на російському фінансовому ринку. Таку думку він висловив сьогодні в Раді Федерації.

Як вважає керівник контрольного відомства, «стабільність роботи у фінансовому секторі дуже ризикована, багато ризиків». «Один з факторів нашого низького стану — домінування великих державних інститутів», — цитує РИА «Новости» Кудріна.

Він також попередив, що ризиком для валют ринків, що розвиваються загрожує стати наростання держборгу США. «Держборг США тільки з початку року виріс до 108% до 123% ВВП. Для США це ще не є критичним, але якщо тенденція не буде суттєво змінена, то це буде вже критичним і для долара, і для світового ринку», — зазначив голова Рахункової палати.

 

Нагадаємо, раніше фінансова холдингова компанія Janus Henderson не виключила, що компанії всього світу в 2020 році можуть збільшити корпоративний борг до $1 трлн із-за необхідності зміцнювати своє фінансове становище у зв’язку з пандемією коронавирусной інфекції COVID-19.

Як зазначав представник компанії, в цьому році пріоритетним завданням бізнесу буде збереження капіталу і зміцнення балансу. Аналіз для нового індексу корпоративного боргу був підготовлений на основі вивчення даних 900 провідних фірм світу.

За оцінкою аналітиків, загальний глобальний корпоративний борг в 2020 році зросте на 12% і складе близько $9,3 трлн. У минулому році корпоративний борг зріс на 8%.

 

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