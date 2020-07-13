Дослідження: У Росії з-за пандемії рекордно впали зарплати

Розмір загального російського зарплатного фонду під час пандемії коронавирусной інфекції COVID-19 з березня по травень 2020 року зменшився вперше за два десятиліття, констатують експерти FinExpertiza.

«Сукупний фонд оплати праці працюючих за наймом росіян знизився у порівнянні з торішньою навесні на 4,7% до 6,8 трлн рублів. Це перше скорочення зарплатного фонду за весняний період як мінімум з 2001 року, початку спостережуваного періоду, коли в країні була введена плоска шкала ПДФО», — йдеться в дослідженні міжнародної аудиторсько-консалтингової мережі.

Аналітики відзначають, що зниження білих зарплат у березні — квітні 2020 року відбулося 68 російських регіонах, а найбільше вони провалилися в Удмуртії — щодо торішньої весни зарплатний фонд знизився на 17,5%.

Нагадаємо, що російська економіка в лютому—березні 2020 року опинилася під потужним впливом відразу двох негативних чинників — стрімкого поширення пандемії коронавирусной інфекції COVID-19 та її згубного впливу на глобальну економіку, а також обвалу цін на нафту. На цьому тлі рубль істотно знецінився до долара і євро. Реагуючи на ситуацію, уряд і Банк Росії затвердили кілька пакетів заходів з підтримки економіки і громадян.

11 травня президент РФ Володимир Путін оголосив про завершення з 12 травня єдиного періоду неробочих днів, введеного з 30 березня в рамках боротьби з COVID-19.

2 червня прем’єр-міністр Михайло Мішустін представив главі держави загальнонаціональний план по відновленню російської економіки в 2020-2021 роках, повідомивши, зокрема, що вартість нацплану складе близько 5 трлн рублів. 19 червня Путіну був спрямований доопрацьований проект нацплану.

2 липня заступник міністра фінансів РФ Володимир Количев уточнив, що загальна вартість заходів (антикризовий пакет), спрямованих на боротьбу з поширенням коронавирусной інфекцією в Росії і пом’якшення економічних наслідків від введених обмежень, оцінюється в суму близько 4 трлн рублів. За його словами, основний фокус бюджетних заходів був зроблений на кількох напрямках: зміцнення системи охорони здоров’я, підтримка громадян і бізнесу, балансування регіональних бюджетів.