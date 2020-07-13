На Закарпатті лікарні другої та третьої хвилі майже на 90% заповнені хворими на COVID-19

На Закарпатті у лікарнях другої та третьої хвилі ліжка майже на 90% заповнені пацієнтами, що хворіють на COVID-19.

Про це заявили в Закарпатській обласній державній адміністрації.

Там зазначили, що інтенсивний приріст випадків коронавірусу в області медики фіксують останні три тижню. Лікарні другої та третьої хвилі долучили до прийому хворих 18 червня рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ та НС. Також в ОДА заявили, що область наразі найбільше потребує кисневих концентраторів. Станом на сьогодні 40 таких апаратів потрібно для медичних закладів другої та третьої хвилі.

«Кисневі концентратори допомагають пацієнтам із ускладненими формами COVID-19 — насичують організм хворої людини киснем, залежно від стану — від 1 літра за хвилину до 10-ти», — зазначають в ОДА. Там наголошують, що водночас лікарні першої хвилі, переважно це заклади обласного підпорядкування, на сьогодні майже на 100% забезпечені такими апаратами, їх купили коштом обласного бюджету. У середньому 10-ти літровий кисневий концентратор коштує 40 тис. грн. А лікарні другої та третьої хвилі, переважно районного підпорядкування, повинні закуповувати такі апарати власним коштом.

«Наразі не усі заклади законтрактували пакет COVID-19 і не мають грошей на придбання кисневих концентраторів. Обласна влада звертається до волонтерів та меценатів з проханням допомогти у закупівлі кисневих концентраторів для лікарень другої та третьої хвилі», — йдеться у повідомленні.