Рада виділила на вибори майже 1,3 мільярда гривень з Фонду боротьби з коронавірусом

На позачерговому засіданні в понеділок, 13 липня, Верховна Рада виділила майже 1,3 мільярда гривень з Фонду боротьби з Covid-19 на проведення виборів.

Так, за проект закону №3712 про внесення змін до додатка №3 та 6 закону “Про державний бюджет України на 2020 рік” (щодо фінансування виборів за основу і в цілому проголосували 332 і 330 народних депутатів.

Таким чином з Фонду виділять 10 млн 841,5 тис. грн на керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів. Ще 994,8 тис. грн спрямують на проведення виборів народних депутатів.

Субвенція з держбюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів складе 1 млрд 252 млн 117,8 тис. грн.