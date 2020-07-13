У Порошенка обурилися можливою відстрочкою російським школам для переходу на українську мову

У четвер Верховна Рада розгляне законопроект про отрочке переходу російських шкіл на українську мову на три роки.

Про це “Країні” повідомив автор проекту, народний депутат Максим Бужанський (фракція “Слуга народу”).

“На Погоджувальній раді Корнієнко попросив включити його до порядку денного. Разумков підтримав і його ставлять на четвер”, – повідомив Бужанський. Мова йде про законопроект №2362, в якому пропонується, щоб перехід для шкіл з російською мовою навчання на нові навчальні плани, які передбачають більшу частку викладання українською, був відкладений до 1 вересня 2023 року. Без прийняття цього проекту всі російськомовні школи України вже з 1 вересня 2020 року перейдуть на українську мову викладання.

В той час, як школи з мовою викладання інших національних меншин (які є офіційними мовами ЄС), зможуть ще протягом 3 років вести навчання на мовах відповідних нацменшин. Внесення цього проекту до порядку денного викликало неприйняття у фракції “Європейська солідарність”, де заявили, що це “тотальна русифікація української освіти” та “головна загроза українській мові”.

Колишній глава Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, нині депутат від “ЄС” на своїй сторінці в Facebook написав, що скликає загальну мобілізацію під парламент, щоб “зірвати плани реваншистів”.