Мухтар Аблязов, побіжний банкір з Казахстану, покинув свою батьківщину в 2009 році. З тих пір він блукає по Європі, витрачаючи величезні суми на те, щоб довести, що він бідний гнаний біженець. Переслідуючи цю мету, він «забув» задекларувати свою шикарну нерухомість у Британії, що призвело до серйозного грошового штрафу і ордеру на арешт, пишуть британські ЗМІ. Тоді Аблязов втік у Францію і опинився у в’язниці. Три роки праці кращих адвокатів пішло на те, щоб витягнути Мухтара Аблязова з в’язниці: нещасного біженця, обтяженого вкраденими мільярдами.

Кілька кишенькових громадських організацій і кращі адвокати, прозахідна ліберально-демократична риторика — це мабуть все, що знадобилося Мухтару Аблязову для отримання статусу біженця. У цій якості він не один: його родичі та близькі соратники також опинилися під захистом. Як ні дивно, вони багаті і захищені міжнародним правом. Гроші залишаються вирішальним чинником при розгляді питання про надання статусу біженця. Ні, мова не йде про підкуп — просто багаті люди можуть дозволити собі дорогу захист. Так і вийшло, що європейці з радістю надали притулок і що випливають звідси переваги людям, які пограбували цілу країну не те шість, не то сім мільярдів доларів: дані різняться.

ЯК МУХТАР АБЛЯЗОВ ЗУМІВ ЗНАЙТИ ДІРКУ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЗАКОНАХ?

В європейському законодавстві про біженців є дірка. Претендент на статус політичного емігранта не зобов’язаний доводити, що його дії представляли небезпеку для діючого режиму, від якого вони втекли. Живучи в Казахстані Мухтар Аблязов співіснував в гармонії з Нурсултаном Назарбаєвим і його людьми. Так, були сварки та суперечки і навіть суд і в’язниця по корупційним злочинам. І це скоріше всього був випадок застосування «вибіркового правосуддя». Але це не робить Мухтара Аблязова невинним. Весь лад державної влади в Казахстані не передбачає такого поняття.



В політику, в її недворцовом варіанті, Мухтар Аблязов вдарився вже у вигнанні. Деякі народні маси Казахстану вірить йому. Аблязов вміє знаходити правильні слава, які зачіпають душі спраглих довгоочікуваних змін у цій зашкарублої олігархічної реальності. Однак Мухтар Аблязов використовує народ в своїх цілях, в цілях доведення легітимності свого політичного притулку. Це цинічно і так буде якийсь час. Репресивний режим має в особі Мухтара Аблязова кращого союзника в боротьбі з правосуддям, якого він заслуговує.

Це робить і Мухтара Аблязова в свою чергу кращим другом режиму. Вони створені одне для одного з цілком конкретною метою: залишити народ Казахстану без демократичного вибору, який він заслужив.