У Росії побачили ризик нестачі капіталу банків

Голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін не виключає, що російські банки найближчим часом можуть зіткнутися з нестачею капіталу і необхідністю докапіталізації. Про це він попередив сьогодні в Раді Федерації.

За словами керівника контрольного відомства, «обсяг недосозданных резервів зрівнявся з величиною надлишкового капіталу в банківській сфері». «Це не критичний момент, але цей ризик зростає. Ми повинні розуміти, що після пом’якшення регуляторних вимог доведеться виходити з цієї зони і давати реальні оцінки тих ризиків, які є у кредитного портфеля, і тим самим банки можуть зустрітися з нестачею капіталу і потрібно докапіталізація банків, або санація або ліквідація», — цитує ТАСС Кудріна.

При цьому він констатував, що з початку нинішнього року якість кредитного портфеля російських банків знизилася, а це, вважає голова Рахункової палати, поряд зі зниженням прибутку і ліквідності банків є одним із ризиків для російського фінансового сектора.

Між тим голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна не очікує серйозних проблем з капіталом у російських банків, а також переходу системи до дефіциту ліквідності в недалекому майбутньому.

«У банків, так, зменшилася прибуток, але вона є. Це буде джерелом капіталу. Тому ми тут не бачимо ніяких проблем, що у нас виникне по системі брак капіталу. У окремих банків можуть виникати складнощі, з якими вони будуть справлятися. Те ж саме щодо дефіциту ліквідності. Ми не бачимо, по-перше, в недалекому майбутньому, що ми перейдемо до дефіциту ліквідності», — заявила Набіулліна в Раді Федерації.

При цьому вона запевнила, що банківська система РФ в минулому накопичила достатню міцність, щоб в умовах кризи продовжувати розвиватися, надаючи підтримку своїм клієнтам.

Додамо також, що російська економіка в лютому—березні 2020 року опинилася під потужним впливом відразу двох негативних чинників — стрімкого поширення пандемії коронавирусной інфекції COVID-19 та її згубного впливу на глобальну економіку, а також обвалу цін на нафту. На цьому тлі рубль істотно знецінився до долара і євро. Реагуючи на ситуацію, уряд і Банк Росії затвердили кілька пакетів заходів з підтримки економіки і громадян.

11 травня президент РФ Володимир Путін оголосив про завершення з 12 травня єдиного періоду неробочих днів, введеного з 30 березня в рамках боротьби з COVID-19.

2 червня прем’єр-міністр Михайло Мішустін представив главі держави загальнонаціональний план по відновленню російської економіки в 2020-2021 роках, повідомивши, зокрема, що вартість нацплану складе близько 5 трлн рублів. 19 червня Путіну був спрямований доопрацьований проект нацплану.

2 липня заступник міністра фінансів РФ Володимир Количев уточнив, що загальна вартість заходів (антикризовий пакет), спрямованих на боротьбу з поширенням коронавирусной інфекцією в Росії і пом’якшення економічних наслідків від введених обмежень, оцінюється в суму близько 4 трлн рублів. За його словами, основний фокус бюджетних заходів був зроблений на кількох напрямках: зміцнення системи охорони здоров’я, підтримка громадян і бізнесу, балансування регіональних бюджетів.