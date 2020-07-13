В офіс «Відкритої Росії» знову нагрянули з обшуками

Силовики другий раз за тиждень нагрянули з обшуками в офіс «Відкритої Росії» на Петрівці. Як розповіли Znak.com у прес-службі організації, співробітники правоохоронних органів почали ламати двері в офісі і кажуть, що прийшли вилучити якісь відеореєстратори. Яке саме відомство прийшло з обшуками, поки не відомо.

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Виконавчий директор ОР Андрій Пивоваров розповів нашому виданню, що до офісу приходили представники Слідчого комітету. В даний час силовики відійшли від офісу організації, але вимагали у власників бізнес-центру, де «Відкрита Росія» орендує приміщення, надати записи з камер відеоспостереження.

Раніше обшуки в «Відкритої Росії» пройшли 9 липня. Тоді ж були затримані виконавчий директор ОР Андрій Пивоваров і координатор ОР Марія Кузнєцова. Додамо, що в минулий четвер співробітники СК і поліції приїхали до координаторів «Відкритої Росії» Тетяні Концерт і Ользі Горелик, а також до муніципальному депутату Тимирязевского району Юлії Галяминой. Силовики погрожували фігурантам виламати двері і не реагували на прохання почекати адвоката.

В «Відкритої Росії» пов’язували відбувається з анонсованим мітингом проти визнання результатів голосування за поправки до Конституції РФ. Активісти подавали заявку на проведення акції 15 липня в Москві на Пушкінській площі. Заявниками виступали Тетяна Усманова, Андрій Пивоваров, Марина Литвинович. Мерія Москви відмовила в узгодженні акції. 15 липня активісти мають намір збирати підписи під колективним позовом до суду з вимогою визнати незаконними результати всенародного голосування по Конституції.