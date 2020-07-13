Під Кіровоградом жінка прикинулась вдовою ветерана АТО і отримала більше мільйона соцвиплат

В Кіровоградській області жінка отримала 1,2 мільйона гривень державної грошової допомоги, видавши себе за громадянську дружину військовослужбовця, загиблого в зоні проведення АТО.
Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно зловмисниці.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Кіровоградської області. Як відзначається, за даними слідства, жінка скориставшись скрутним положенням сестри загиблого, запропонувала їй поховати його за місцем свого проживання.
Надалі, скориставшись цим фактом і спекулюючи “патріотичними настроями працівників міської ради”, жінка отримала фальшиві довідки.
У них говорилося, що вона проживала в цивільному шлюбі з загиблим, а він брав участь у її вихованні дитини.
Повідомляється, що на підставі цих довідок суд визнав підозрювану членом сім’ї загиблого героя. В результаті вона отримала компенсаційні виплати в сумі 1,2 мільйона гривень.