Єнс Столтенберг висунув ідею створення «глобального НАТО»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в рамках дебатів щодо політики країн Альянсу щодо Китаю висловився за створення «глобального НАТО». За його словами, до нього, зокрема, належить політична співпраця країн-членів Північноатлантичного альянсу з їхніми партнерами, такими як Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея та Японія.

«НАТО є не лише військовим альянсом, але й насамперед політичним союзом», — заявив Столтенберг в інтерв’ю Redaktionsnetzwerk Deutschland, що було опубліковане у понеділок, 13 липня.

НАТО і Китай

Він зауважив, що у ставленні до НАТО Китаю необхідно чітко розділяти такі речі, як військова присутність й політичні ініціативи. «Це не означає, що зараз кораблі НАТО мають взяти курс на Південнокитайське море», — зазначив генсек Альянсу. Він також висловився за те, щоб в нинішніх умовах зміни балансу сил у світі країни НАТО забезпечили за собою лідерство у технологічному прогресі.

Стосовно можливої участі китайських компаній у розбудові телекомунікаційних мереж у країнах Євросоюзу (йдеться насамперед про можливу долю китайської Huawei у розбудові мереж 5G в країнах ЄС. — Ред.), то Столтенберг висловився у цьому зв’язку за ретельне зважування усіх ризиків. «У цій сфері ми маємо пожвавити нашу співпрацю з ЄС, — заявив генсек НАТО. — Це стосується також інфраструктурних рішень у галузях транспорту, енергозабезпечення та охорони здоров’я».

Загроза нової гонки озброєнь

Крім того, одним з найважливіших завдань у наступні роки Столтенберг назвавши протидію загрозі новій гонці озброєнь у світі. За його словами, необхідною є нова форма контролю за озброєннями. «Ми не можемо, як раніше, лише займатися підрахунком боєголовок. Йдеться про нові технології, і нові віді їх поєднання, зрештою йдеться про алгоритми, і не в останню чергу — про штучний інтелект», зауважив Столтенберг.