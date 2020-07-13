Всупереч закону місцева влада відмовила людям в безкоштовному доступі до Межигір’я Януковича

Жителям довколишніх сіл встановили графік безкоштовних відвідувань території будинку Віктора Януковича в Межигір’ї. Вони зможуть гуляти там у вівторок і четвер. По вихідним дням так само доведеться платити. Але відкритого доступу до берегової лінії не буде, повідомляє УНН з посиланням на пост у соцмережі голови сільради Нових Петрівців Родіона Старенького.

Старенький повідомив, що днями домовився з громадськими діячами “НПУ” Межигір’я”, які мешкають у будинку екс-президента України про те, що жителі його села (з паспортом) зможуть відвідувати парк Межигір’я у вівторок і в четвер. В обмін на це він відкликає своє розпорядження про демонтаж паркану з боку пляжу “Дамба”.

“Кілька місяців тому на засіданні виконавчого комітету ми прийняли рішення про демонтаж паркану з боку так званого пляжу «Дамба“. Таку можливість недавно органам місцевої влади було надано законодавчо. Ми могли демонтувати 100 метрів огорожі, разгородив доступ до прибережної зони Київського водосховища. Розпочався карантин, парки, в т. ч. і Межигір’ї, були закриті. Ми вирішили почекати завершення карантину і потім повернутися до цього питання.

Протягом цього часу я зустрічався і спілкувався на цю тему з комендантом Межигір’я Денисом Тарахкотеликом, він був категорично проти демонтажу. У зв’язку з тим, що тоді на територію можна буде потрапити не тільки вдень, але і вночі, і не тільки доброчесним туристам. Також тут проживає багато козуль, оленів, які вільно гуляють по території парку та в разі, якщо не буде огорожі, вони зможуть покинути цю територію”, — розповів Старенький.

Також він зазначив, що мешканці будинку Януковича остерігаються браконьєрів, які захочуть полювати на дичину.

“З разграждением цих 100 м паркану виникла б необхідність будувати додатково 2 км паркану вздовж набережної, щоб відгородитися і не допустити проходження на іншу територію парку тих, хто має можливість безкоштовно гуляти по набережній”, — додає голова сільради.

Провівши кілька дискусій, владу Нових Петрівців та громадські діячі в підсумку зійшлися на тому, що місцевим жителям дають для прогулянок два робочих дні, але на пляж вони потрапити раніше, не зможуть.

“Вихідні дні дати ГО “НПУ «Межигір’я“ не змогли, адже це їх прибуткові дні, в які тут багато туристів, і якщо піде їх ще більше, то це, мабуть, може привести: 1) до зменшення тих, хто заходить на платній основі — великі черги, більше людей на самій території, що створює певний дискомфорт; 2) до незручності на пропускних пунктах і знову таки виникнення черг. Ось такі правила”, — зазначив Старенький.

При цьому у відсутності безкоштовного доступу до будинку Януковича він звинуватив Офіс Генпрокурора, МВС, ДБР та АРМА.

“Звичайно, не можу не згадати закиди про те, що всі мають право вільно потрапити на територію парку, але це питання раджу поставити керівникам чотирьох відомств, відповідальним за це, а саме: Офіс Генерального прокурора, МВС, ДБР та АРМА, які своєю бездіяльністю власне і створили цю ситуацію”, — підкреслив Старенький.

Безкоштовне відвідування Межигір’я в будні стосується тих мешканців Нових Петрівців, які мають там прописку. Діти, які не мають паспорта, повинні супроводжуватися дорослими з пропискою. За даними соцмереж, вхід в Межигір’ї у вихідний день коштує 150 грн за дорослого і 50 грн за дитину. Пенсіонери та інваліди 2 та 3 групи повинні будуть заплатити за 60 грн. Діти до 7 років, учасники бойових дій та інваліди 1 групи — безкоштовно.

При цьому користувачі соцмереж неоднозначно відреагували на таке рішення Старенького. Деякі вказували, що голова сільради не може самостійно визначати, розчищати йому берегову зону чи ні, — закон вимагає вільний доступ до водойм.

“Ніхто не нехтує нормами чинного законодавства. Воно дає нам право вибору: або ми демонтуємо паркан, або не чіпаємо. Ми прийняли рішення залишити цей паркан”, — коментує Старенький.