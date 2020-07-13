На Івано-Франківщині затримано вбивцю, який розстріляв кримінального авторитета у Львові

Підозрюваного затримали в Яремче в ході спецоперації.Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за статтею про умисне вбивство.

Правоохоронці затримали в Івано-Франківській області кілера, причетного до розстрілу кримінального авторитета у Львові у вересні 2015 року. Про це повідомляється на сайті Нацполиции в понеділок, передає Кореспондент,

Мова йде про розстріл у Львові 25 вересня 2015 року. Тоді вбили раніше судимого чоловіка, який мав зв’язок з кримінальними колами. Правоохоронці встановили двох зловмисників, причетних до вбивства – обоє входили в злочинне угрупування. Вони залишили територію України і були оголошені в міжнародний розшук.

Одного з них затримали в італійському Неаполі. У лютому 2019 його екстрадували в Україну. А в червні того ж року в його відношенні було завершено досудове розслідування.

Що стосується кілера, то його сьогодні затримали в місті Яремче в ході спецоперації.Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за статтею про умисне вбивство (п. 12 год. 2 ст. 115 КК України), а також обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві священика однієї з православних церков міста, яке відбулося в 2015 році.

Також повідомлялося, що в Одеській області знайшли тіло вбитого іноземця в 14 пакетах.