Вимагали підвищення зарплати і виплат за три місяці карантину мігранти розгромили офіс підрядної компанії Renaissance Heavy Industries. Погром зняли на відео. Втихомирювати будівельників довелося бійцям Росгвардии, в результаті призвідники, як уточнили в прес-центрі Амурського ГПЗ, були затримані, їм інкримінують хуліганство.

На кадрах видно, що близько сотні робочих уривалися в кабінети підрядної організації і трощили все на своєму шляху. Після їх «нашестя» в приміщенні практично не залишилося дверей, вікон і лампочок, не кажучи вже про комп’ютерній техніці. Біля входу в приміщення вони перевернули і розбили дві машини.

На сайті прокуратури Амурської області зазначається, що працівники Renaissance Heavy Industries вимагали збільшення зарплати, тоді як ряд джерел відзначають, що до бунту призвела тримісячна затримка з виплатою грошей. Наглядовий орган зацікавився дотриманням будівельною організацією трудових прав робітників.

В історії з бунтом мігрантів турецького «Ренесансу» цікаво наступне. Власник ТОВ «Ренейссанс хеві индастрис» – громадянин Туреччини Ерман Ылыджак. Працюють на будівництві турецькі мігранти. Місяць тому компанія отримала пільговий кредит в 3 млрд. руб. від банку «Відкриття».

Загалом — ідіоти можуть продовжувати їздити на відпочинок до Туреччини і шукати собі пригод на п’яту точку.