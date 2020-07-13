Кот не испугался огромного белоголового орлана

Кошки — удивительные существа. Их пугают игрушечные машинки и прогулки на улице. Но зато котейки совершенно не боятся дать отпор существу в несколько раз больше себя. Например, герой этого видео защитился громким и возмущенным «мяу» от огромного белоголового орлана.

Уверенность хвостатого настолько поразила птицу, что она решила отсесть подальше. Кто знает, на что еще способны эти лохматые комки.

У пользователей, в отличие от кота, огромные птицы вызывали опасения:

Если бы я такую птицу увидела рядом, я бы уже бежала без оглядки.

Ох, они же могут утащить котейку и слопать, или выбросить с высоты. Страшно за него.

Какой смелый кошак! Я бы так не смог.

: Новости Ю