Зеленський і Ко відповідатимуть за злочини проти українського народу — Тимошенко

Влада, яка сьогодні повністю розтоптала державний суверенітет, права, свободи людей, народовладдя, збирається це пишно святкувати. Враховуючи дії влади — це вкрай цинічно.

Таке переконання висловила сьогодні лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко на засіданні Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій і комітетів, передає прес-служба партії.

«Я хочу нагадати, що в Декларації про державний суверенітет чітко йдеться, насамперед, про народовладдя.

А ви распродаете землю, стратегічну власність і навіть мораллю торгуєте через введення та легалізацію грального бізнесу без будь-яких референдумів», — зазначила вона.

Юлія Тимошенко зазначила, що замість державного суверенітету, влада, по суті, запровадила в країні зовнішнє керування і приймає рішення, спрямовані на задоволення інтересів ззовні.

«Це — політичне свинство, коли з одного боку йдеться про святкування річниці Декларації про державний суверенітет, а з іншого боку — вона просто топчеться кожен день.

У декларації йдеться про державний суверенітет, право народу керувати своїм життям, розпоряджатися своїми ресурсами, всіма державними можливостями. Ви ж замість державного суверенітету, суверенітету українського народу ввели 100% зовнішнє управління, корумповане, засноване на інтересах, які вкрай суперечать національним інтересам України», — обурилася лідер «Батьківщини».

Юлія Тимошенко впевнена — винні в діях, спрямованих проти українського народу, понесуть відповідальність.

«Ваші злочину ще буде розбирати і історія, і прийдешні покоління.

І жоден злочин ви не приховаєте, тому що все задокументовано», — переконана Юлія Тимошенко.

Крім того, Юлія Тимошенко виступила сьогодні на засіданні Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів корупції у владі.

«Там є мільярдні угоди, які обходять державний бюджет.

Ми висували на ТСК певні бухгалтерські розрахунки, в яких говорилося про те, що «Нафтогаз» недоперечислил 72 мільярда гривень до державного бюджету України», — заявила вона.

Голова фракції наголосила, що за відсутності голосів від представників монобольшинства питання «Нафтогазу» не вдається внести до порядку денного ТСК.

«Коли ми звернулися до уряду, і він прийняв рішення про перевірці «Нафтогазу», то потім йому дали вказівку скасувати рішення по перевірці.

Державна аудиторська компанія теж не перевіряє «Нафтогаз», а керівнику «Нафтогазу» Коболєва на чотири роки продовжили контракт для того, щоб він далі грабував країну.

У нас складається враження, що президент країни кришує корупції, яка відбувається в НАК «Нафтогаз», — підкреслила Юлія Тимошенко.

Більше того, лідер «Батьківщини» зазначила, що представники монобольшинства в ТСК в черговий раз відмовилися розглядати угоди «Нафтогазу».

«Ось вам і відповідь на питання, чи готовий президент боротися з корупцією», — резюмувала Юлія Тимошенко.