Зеленський пропонує довічне ув’язнення для п’яних водіїв-убивць

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з Кабінетом Міністрів запропонував ввести довічне ув’язнення для п’яних водіїв, чиї дії призвели до загибелі людей в результаті ДТП. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

«Якщо водіння у п’яному вигляді спричинило загибель — строк покарання має бути збільшений. Можливо, до довічного ув’язнення. Я — за максимальну криміналізації цих злочинів. Жорстко і надовго. І з максимальною розголосом … І щоб жоден суд не думав когось «відмазати»», — заявив президент.

Глава держави наголосив, що чекає всіх посадових осіб, які відповідають за це питання, з звітами і конкретними результатами.

Президент також звернувся до прем’єр-міністра, щоб протягом тижня були підготовлені реальні пропозиції та сформовано дієвий план заходів по підвищенню безпеки дорожнього руху.

«І наостанок. Ми з вами не можемо впливати на правоохоронні органи і суди, але це справа буде на моєму особистому контролі. За ним буде стежити, впевнений, вся країна. Ніхто не зрозуміє, якщо це особа, з-за якого загинуло таку кількість людей, якимось чином, через якісь умови чи знайомства, вийде під заставу, на свободу або на поруки», — зауважив Зеленський.