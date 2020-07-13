Бойовики вбили на Донбасі медика ВСУ, який намагався евакуювати тіло загиблого товариша

Російські найманці в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донеччині обстріляли групу з трьох військовослужбовців, які намагалися провести евакуацію тіла українського солдата, подорвавшегося раніше невідомий вибуховий пристрій в районі Погоди в понеділок.

Як повідомляє штаб ОНС в Facebook, група військових у білих касках і з відповідними розпізнавальними знаками висунулася за тілом загиблого після підтвердження режиму «Тиша». В результаті відкритого найманцями вогню на поразку, військовий медик загинув, один поранений військовослужбовець, ще один отримав бойове травмування.

Зазначається, що тіла загиблих і поранений військовослужбовець залишилися на місці обстрілу. Тривають переговори з СММ ОБСЄ про їх евакуації.

«Підступне вбивство медика, на якому були всі відповідні маркування, є черговим свідченням того, що російсько-окупаційні війська навіть не збираються дотримуватися ніякі міжнародно-правові норми», — наголошують у штабі.