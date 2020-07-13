Суд відмовився скасувати статус скверу ділянки на Оболоні і передати його під забудову житлом

Суд відмовився визнати протиправним і скасування рішення Київради від 28.02.2019 року № 180/6836 «Про надання статусу скверу земельній ділянці, розташованому на вул. Героїв Дніпра між будинками №№ 38-е і 38-г в Оболонському районі р. Києва». Про це “ОЛІГАРХ” дізнався з повідомлення “Наших грошей” з посиланням на рішення Господарського суду Києва від 25 червня.

У 2005 році Київрада передала ТОВ «Виліт» в оренду на 10 років ділянку площею 0,27 га на вул. Героїв Дніпра (між будинками 38-е і 38-р) для будівництва житлового будинку. За договором, фірма повинна була завершити забудову ділянки не пізніше, ніж через три роки, тобто до 2008 року.

У 2016 році «Виліт» через суд відновила оренду ділянки ще на 10 років. Однак, у лютому 2019 Київрада прийняла рішення, яким розірвала договір оренди і надала статус скверу ділянці. Підставою для цього стало те, що ділянку для забудови більше трьох років не використана, будівництво житлового будинку не проведена, а також наявний громадський опір по забудові ділянки.

«Виліт» звернулася до суду, вимагаючи скасувати рішення Київради. З’ясувавши всі обставини та дослідивши всі докази, суд у задоволенні позову відмовив фірмі.

Суд прийшов до висновку про порушення ТОВ «Виліт» умов договору про терміні забудови ділянки, що і стало підставою для розірвання договору оренди. Суд вказує, що Київрада діяла в межах своїх повноважень, і підстав для її скасування рішення немає.

Одним з аргументів суду стало, зокрема, те, що потенційне будівництво викликало спротив мешканців прилеглих житлових будинків. Суд зазначив, що на сьогодні ще не затверджений Детальний план території в межах вулиці Північна, Оболонського проспекту, вулиці Прирічна, проспектів Героїв Сталінграда, Маршала Малиновського, куди входить ділянку. У цьому ДПТ в період 05.01.2018-05.02.2019 проводилися громадські слухання, на яких мешканці району висловилися категорично проти забудови на зазначеній ділянці. Суд зазначив, що не отримав доказів в підтвердження того, що на момент прийняття рішення Київради ТОВ «Виліт» врахувало інтереси мешканців прилеглих будинків з метою отримання відповідної документації на будівництво об’єкта на спірній ділянці.

На ділянці по вул. Героїв Дніпра між будинками №№ 38-е і 38-м планувалося будівництво 16-поверхового жилого будинку з підземним паркінгом. Місцевих жителів стверджують, що будинок збиралися звести фактично на прибудинкових територіях, за утримання яких мешканці будинків на вулиці Героїв Дніпра, 38-е, 38-м і 38-д щомісяця платять гроші.

Власником ТОВ «Виліт» є киянка Оксана Бабич, керівником – Елеонора Добровольська.