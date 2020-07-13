Апеляційна палата ВАКС підтвердила арешт колишнього губернатора

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для колишнього голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня і керівника патронатної служби ОДА Сергія Шевченка.

Такі рішення оприлюднено в реєстрі судових рішень.

Як відомо, ВАКС заарештував Балоня з альтернативою 10,13 млн грн застави. Шевченка суд заарештував, однак із заставою 5,067 млн грн. Пізніше за них внесли зазначений розмір застави.

Паралельно їхні адвокати подали апеляційні скарги на такі рішення. Однак апеляційна палата залишила підозрюваних запобіжного заходу без змін.

За даними слідства, приблизно навесні 2020 року у Балоня виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди від начальника Головного управління Госпродпотребслужбы у Кіровоградській області Ігоря Бойчука за не ініціювання питання перед ним про невідповідність займаній посаді.

Не бажаючи бути викритим, екс-голова Кіровоградської ОДА нібито вирішив залучити до його скоєння, як пособника, керівника своєї патронатної служби Шевченка. Приблизно в квітні 2020 року Балонь дав вказівку Шевченка висловити керівнику обласної Госпродпотребслужбы вимога про необхідність щомісячного передачі грошових коштів. Після чого, Балонь нібито повідомив, що за неправомірну вигоду сприятиме Бойчуку у здійсненні службової діяльності і не буде ініціювати його звільнення.

У квітні 2020 року в приміщенні Кіровоградської ОДА Балонь під час зустрічі в своєму службовому кабінеті з Бойчуком висловив йому вимогу щомісячного надання йому грошових коштів. Він також додав, що подальше обговорення цих питань необхідно здійснювати через Шевченка, підтвердивши таким чином повноваження останнього діяти від його імені при обговоренні питань надання неправомірної вигоди від Бойчука.

Надалі керівник патронатної служби продовжуючи діяти на виконання вказівок Балоня під час листування в месенджері Telegram висловив Бойчуку вимога про передачу грошових коштів в сумі 110 тисяч гривень щомісяця, на загальну суму 1,32 млн грн в рік. На вказану пропозицію керівник Госпродпотребслужбы змушений був погодитися, розуміючи, що його можуть звільнити.

22 травня під час зустрічі у службовому кабінеті Балоня з Бойчуком екс-голова ОДА з метою спонукати до надання неправомірної вигоди, запевнив його в підтримці з використанням наданої йому влади та службового становища в разі здійснення будь-яких дій стосовно керівника Госпродпотребслужбы співробітниками правоохоронних органів.

У той же день Бойчук зустрівся з Шевченком у службовому кабінеті останнього, де керівник патронатної служби зажадав про необхідність передачі грошових коштів в розмірі близько 15% щомісяця від офіційного обороту коштів, отриманих як прибуток лабораторіями ветеринарної медицини. Такий прибуток в 2019 році становила 11,85 млн грн.

Після цього, 4 червня Шевченко, перебуваючи в автомобілі Mercedes-Benz GL нібито отримав від Бойчука для голови Кіровоградської ОДА частина неправомірної вигоди в сумі 100 тис. грн. Також він висунув Бойчуку вимога подвоїти суму щомісячної неправомірної вигоди, мотивуючи це заниженням лабораторіями ветеринарної медицини офіційних показників доходу. Надалі Шевченко нібито передав одержану неправомірну вигоду Балоню.

Вже 25 червня під час чергової зустрічі між Шевченком і Бойчуком у тому ж автомобілі на парковці біля Кіровоградської ОДА перший отримав другу частину неправомірної вигоди, узгодженої з останнім, в сумі 250 тис грн. Після чого його затримали.