Папарацци удалось запечатлеть, как выглядит сын Джорджа и Амаль Клуни

Звездная пара до этого скрывала своих детей от журналистов.

Известный актер Джордж Клуни, который ранее подарил своим детям кукольный домик за 110 тыс. долларов, прогулялся с сыном по улицам Лос-Анджелеса. Во время прогулки их сняли папарацци. Таким образом, фото трехлетнего Александра попало в СМИ.

Известно, что Джордж вышел с сыном на улицу не ради прогулки, а чтобы отвести сына к врачу-офтальмологу. Поскольку они на улице были вдвоем, СМИ предполагают, что Амаль с дочкой Эллой остались дома.

Отметим, что Амаль и Джордж Клуни не любят показывать своих детей журналистам, поэтому фото с 3-летним Александром стали первыми, которые появились в СМИ.