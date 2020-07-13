До осені в Росії може закритися чверть торгових центрів

Російський рада торгових центрів (некомерційна організація, що представляє інтереси галузі), написала листа голові уряду Михайлу Мишустину з проханням про держпідтримку, без якої чверть торгових центрів може закритися восени. У зверненні йдеться про необхідність трьох видів допомоги з боку держави: субсидії для поточної роботи, пільги і відстрочки по податках (перенесення виплат з 2020 на 2021 рік) і про швидке відкриття ТЦ в тих регіонах, де до цих пір повністю не зняті обмеження по коронавирусу.

Автори листа зазначають, що за пандемії у всіх регіонах країни непродовольча торгівля, по суті, була закрита два місяці. В торгових центрах значної частини регіонів досі працюють лише окремі магазини, які займають не більше 10-15% сумарної орендної площі.

«Доходів фактично немає, продажу ще належить відновитися. Галузь не отримала від держави ні субсидій, ні компенсацій недоотриманого орендного доходу, а розгляду всіх пропозицій про підтримку галузі незмінно завершуються відмовами. Всі отримані від орендарів платежі, а це орієнтовно 10-20% від показників попереднього року, спрямовуються на підтримання об’єктів в робочому стані: забезпечення безпеки, клінінг, комунальні послуги тощо», — зазначив керуючий директор РСТЦ Олег Войцеховський.

За його словами, з кожним днем економічний стан торговельних центрів погіршується. З 1 липня закінчився термін мораторію на стягнення заборгованостей по податках, значить до кінця місяця власники торгових центрів зобов’язані погасити всі заборгованості по ПДВ. За підрахунками ради, якщо держава не надасть відстрочку по платежах, то в 2020 році по податку на додану вартість ТЦ повинні виплатити 52 млрд рублів, з податку на майно — 24 млрд рублів, податку на прибуток — 15 млрд рублів та єдиного соціального податку — 4 млрд рублів. Але таких грошей у ТЦ немає і їх рахунки можуть бути заблоковані.