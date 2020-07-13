Колега розповіла про п’яних загулах Єфремова: “Кожен день – бухий в мотлох“

Колега Єфремова, актриса Наталя Лапіна, знає Михайла Олеговича вже давно і давно знає його п’є людиною. Про це вона розповіла одному з російських видань.

Наталя Лапіна пригадала, як близько півтора десятка років тому режисер Микита Міхалков вирішив «згадати молодість», влаштувавши круїз по Волзі в атмосфері «Жорстокого романсу». Міхалков зібрав на теплоході багатьох іменитих артистів, серед яких були покійний Михайло Задорнов, Володимир Машков, Михайло Єфремов та інші відомі люди. Пощастило в такій компанії відпочивати і їй.

Звичайно, таке спілкування і таке подорож змушує людей розкритися. Втім, Єфремову і розкриватися-то було нічого. Він завжди був парубок, та вже тоді було очевидно його пристрасть до алкоголю.

«Хороший, добрий чоловік. Але кожен день – бухий в мотлох», — розповіла Лапіна.

Кілька разів бувало так, що народ, наситившись і нагулявшись, розходився після застілля, а Михайло Єфремов продовжував пити вже на самоті. Так і засинав за столом, коли нікого поруч не було, — пригадує актриса.

Наталя Лапіна також розповіла, що до алкоголікам їй не звикати. Мати у неї теж страждала алкоголізмом і всім розповідала, що запиває свої біди. Тоді актриса, пам’ятається, і у Єфремова, питала, які біди він запиває горілкою. Проте відповіді так і не дочекалася.

А зараз Михайла потрібно полікувати, каже Наталя Лапіна. Загиблого з його вини, водія Сергія Захарова вже не повернути. А Єфремов сам пити ніколи не кине. Йому б зараз замість домашнього арешту – клініку. Однак нічого цього немає. І по суті Єфремов вже пропащий чоловік.

До речі, багато з тих, хто близько знає, кажуть, що не такий вже він насправді добрий. Він поступливий тільки в компанії, яка з ним гуляє. Разом з тим, Єфремов дозволяв собі піднімати руку на жінок, які були з ним поруч і деяким з них відверто зламав життя.

Не дивно, що його донька від четвертого шлюбу, Анна-Марія зізналася, що батько заслуговує покарання. При цьому свою матір, колишню дружину Михайла Єфремова, Ксенію Качалину, вона мріє лікувати в психіатричній клініці. Адже у матері теж важка алкогольна залежність.