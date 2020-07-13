На Львівщині послабили карантин: які обмеження скасували

На Львівщині частково послабили карантинні обмеження. Відповідне рішення прийняли під час позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Львівська область перестала бути регіоном зі значним поширенням COVID-19. Про це повідомили на сайті Львівської ОДА.
За даними Моз, коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 на Львівщині становить 8,36%. Тоді як нормою вважається показник менше 11%. Показник динаміки зростання випадків коронавіруса – 23,03%, при нормі не менш 10%.
Такі показники вселяють певний оптимізм, проте розслаблятися рано. До лікарів і далі звертається багато хворих з симптомами коронавіруса, у медиків до цих пір дуже багато роботи. І вони в черговий раз просять усіх бути пильними, носити маски, зберігати дистанцію, намагатися не перебувати у місцях масового скупчення людей,
– зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.
Які скасовують обмеження на Львівщині
- На території області, дозволили діяльність установ культури з заповнюваністю більше 50% стаціонарних розміщених місць для сидіння або більше однієї людини на 5 квадратних метрів площі установи культури.
- Розважальні заклади, в тому числі і нічні клуби, можуть працювати на винос до 23:00 до 7:00.
- Дозволили відновити роботу дошкільних навчальних закладів і инклюзивно-ресурсних центрів.
Що дозволили з 7 липня на Львівщині
- роботу готелів;
- закладів громадського харчування;
- закладів фізичної культури і спорту;
- спортивних залів і фитнес-центрів;
- проведення релігійних заходів за участю більше однієї людини на 5 квадратних метрів площі будівлі чи території, де проводять захід.