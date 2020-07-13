На Львівщині послабили карантин: які обмеження скасували

На Львівщині частково послабили карантинні обмеження. Відповідне рішення прийняли під час позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Львівська область перестала бути регіоном зі значним поширенням COVID-19. Про це повідомили на сайті Львівської ОДА.

За даними Моз, коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 на Львівщині становить 8,36%. Тоді як нормою вважається показник менше 11%. Показник динаміки зростання випадків коронавіруса – 23,03%, при нормі не менш 10%.

Такі показники вселяють певний оптимізм, проте розслаблятися рано. До лікарів і далі звертається багато хворих з симптомами коронавіруса, у медиків до цих пір дуже багато роботи. І вони в черговий раз просять усіх бути пильними, носити маски, зберігати дистанцію, намагатися не перебувати у місцях масового скупчення людей,

– зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Які скасовують обмеження на Львівщині

На території області, дозволили діяльність установ культури з заповнюваністю більше 50% стаціонарних розміщених місць для сидіння або більше однієї людини на 5 квадратних метрів площі установи культури.

Розважальні заклади, в тому числі і нічні клуби, можуть працювати на винос до 23:00 до 7:00.

Дозволили відновити роботу дошкільних навчальних закладів і инклюзивно-ресурсних центрів.

Що дозволили з 7 липня на Львівщині