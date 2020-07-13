У Києві через 5 років розкрили вбивство священика

Правоохоронці розкрили вбивство священнослужителя, яке сталося в ніч на 26 липня 2015 в під’їзді багатоповерхівки на проспекті Героїв Сталінграда.

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами слідства, двоє невідомих двічі вистрілили в священнослужителя, влучивши йому в голову. Після цього вони покинули місце злочину, заволодівши особистими речами вбитого.

«Проведеними слідчими (розшуковими) діями правоохоронці встановили одного з нападників. Ним виявився 46-річний киянин, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Наразі, зловмиснику повідомили про підозру у п. П. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб)», — йдеться в повідомленні.

За клопотанням прокуратури Шевченківський районний суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без застави.

Досудове розслідування триває. Встановлюється особистість спільника.