Іпостасі королеви Норвегії: від художниці до прибиральниці (фото)

«Никто не скажет, будто я тиран и сумасброд, за то, что к чаю я люблю хороший бутерброд» — пам’ятаєте ці рядки А. Мілна в перекладі С. Маршака? Навряд чи хтось стане називати тираном королеву Норвегії Соню Харальдсон. Але, мабуть, вона дещо в чому «сумасброд», у хорошому сенсі цього слова.

Любов підданих дісталася королеві Соні цілком заслужено. Ще до вступу на престол вона вела активний спосіб життя — подорожувала, вчила мови, історію костюма і економіку, займалася спортом. Із простої дівчини, яка планувала стати модельєром, вийшла відмінна королева: розумна, красива і, схоже, вона так і не приміряла на себе манірність і гордовитість — характерні риси набутого високого статусу.

Соні було двадцять два, коли в молодіжному таборі вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, своїм однолітком принцом Харольдом. Незважаючи на походження дівчини, батько Харольда Олаф V все ж погодився на їхнє одруження, правда не відразу — закохані зустрічалися ні багато ні мало дев’ять років, а спочатку, подейкують, навіть приховували роман.

В офіційні обов’язки їхніх величностей входить активна участь у світському житті — це постійні заходи, зустрічі, візити, публічні виступи, а також спілкування з народом. Але королі не відмовляються і від своїх хобі. Серед захоплень Соні Харальдсон завжди важливе місце займали мистецтво і спорт. Її пристрасть до подорожей також не згасає: у 2005 році 68-річна королева Норвегії вирушила підкорювати Антарктиду. У тому ж році її чоловік зі своєю командою здобув перемогу на вітрильних змаганнях Чемпіонату Європи.

У 2017 році королеві Соні та її чоловікові виповнилося по 80 років. У такому поважному віці монарша пара бере активну участь у різних заходах.

Король Харальд і королева Соня під час святкування 200-річчя Конституції Норвегії, 2014 рік. (Фото: Nigel Waldron/Getty Images)

Король Норвегії Харальд V на своїй яхті Fram XVII під час змагань у 2014 році. (Фото: Ole Berg-Rusten NTB Scanpix)

Королева Соня разом із художником і музикантом Магне Фурухольменом створює картину для арт-проекту «Текстури». (Фото: Tom A Kolssta/scandinaviantraveler.com)

Королева Соня працює над картиною. (Фото: Tom A Kolsstad/scandinaviantraveler.com)

Королева і Магне готуються до спільної виставки. (Фото: Tom A Kolsstad/scandinaviantraveler.com)

Магне і Королева Соня на відкритті виставки «Текстури» в 2017 році. (Фото: Bo Amstrup/Scanpix)

2008 рік. (Фото: sina.com.cn)

Королева Соня з жінками різних національностей на пішій прогулянці, організованій Норвезькою Асоціацією Трекінгу в 2017 році. (Фото: Lise Åserud/NTB scanpix)

Королева Соня на пішій прогулянці. (Фото: Lise Åserud/NTB scanpix)

Королева Соня і кронпринцеса Метте-Маріт на акції зі збору сміття. (Фото: Paris Match/theroyalcourtslescourroyales.blogspot.com)

Акція зі збору сміття.

Королева Норвегії в юності.