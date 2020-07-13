У ФСБ в Лефортові поліція затримує журналістів з-за футболок з ім’ям Івана Сафронов

Біля будівлі слідчого управління ФСБ у Москві співробітники поліції затримують всіх журналістів, одягнених у футболки з ім’ям Івана Сафронова. Як передає кореспондент Znak.com поліцейські затримали вже як мінімум сім осіб. Серед них Марія Карпенко з «Холоду», Ольгу Алленову, Аллу Пугачову і Анну Васильєву з «Комерсанта».

Також була затримана колишня журналістка «Ведомостей» Тетяна Морозова. Її пікет тривав максимум 5 секунд. Раніше затримали члена профспілки працівників ЗМІ Софію Русову.

Нагадаємо, що сьогодні слідчі слідчого управління ФСБ повинні будуть пред’явити звинувачення Івану Сафронову, який на момент затримання працював радником глави «Роскомоса». 7 липня Лефортовський районний суд Москви заарештував Івана Сафронова по справі про держзраду.

За даними ФСБ, Сафронов співпрацював зі спецслужбами Чехії і надав їм в 2017 році дані про постачання зброї з Росії в країни Африки та інформацію про діяльність ЗС РФ на Близькому Сході.

Сам журналіст не визнає звинувачення.

Провідні ЗМІ виступили на підтримку Івана Сафронова, якому тепер загрожує до 20 років позбавлення волі. Адвокат екс-журналіста каже, що не бачив у справі доказів провини заарештованого.