Шкарлет попросив Зеленського нагородити трьох юнаків медаль за порятунок потопаючої жінки

Міністерство освіти і науки звернулося до президента Володимиру Зеленському з проханням нагородити трьох юнаків медаллю «За врятоване життя». Два учня і студент врятували жінку, яка втратила свідомість у воді.

Документ підписаний в. о. міністра освіти Сергієм Шкарлетом, який уже виніс молодим людям подяку.

У проханні названі імена сміливих юнаків. Це учні школи №3 з Жмеринки Вінницької області Богдан Войтович, учень Станиславчицкой школи Жмеринського району Вінницької області Дмитро Дячук, а також студент Хмельницького національного університету Олександр Кириченко.

Діти нерідко виявляють сміливість і справжній героїзм. Раніше «Країна» розповідала, як в Запоріжжі підліток врятував 8-річного школяра, який впав у відкритий люк колодязя.