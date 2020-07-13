У рік пандемії змії кусали українців в три рази рідше, ніж роком раніше

У Моз повідомили, що станом на липень 2020 року змії кусали українців в середньому в три рази рідше, ніж за той же період минулого року.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я в Facebook.

Станом на 13 липня за 2020 рік в Україні зареєстровано 34 звернення за медичною допомогою після укусу змії. Зокрема, за медичною допомогою звернулися в:

Запорізькій (9 звернень),

Львівській (6),

Житомирській (8),

Донецькій (5),

Рівненської (2),

Івано-Франківській (2),

Чернігівської області (2),

Києві (2).

За аналогічний період 2019 року зареєстрували 103 звернення, з них у Львівській області — 25, Запорізькій — 18, Житомирській — 16.

«Змії в нашій країні активні з квітня по жовтень, найбільше шансів зустріти їх — у квітні-травні. Другий пік — у вересні. Щорічно змії кусають десятки людей — переважно з власної необачності або нерозсудливості. Укус змії має важкі прояви, проте пам’ятайте, що навіть без медичного лікування укус гадюки дуже рідко призводить до смерті. Зокрема, отрута гадюки викликає гемолитическое дію (викликає руйнування червоних кров’яних тілець крові). Після укусу на ураженому місці спостерігається болючий набряк з множинними дрібними крововиливами — геморагіями», — зазначено в повідомленні.

Відзначається, що отрута швидко вражає життєво важливі системи організму: з’являється загальна слабкість, тиск швидко знижується, виникає головний біль, утруднене дихання, запаморочення, набряк тканин і запалення лімфатичних вузлів. У разі укусу необхідно якомога швидше потрапити до лікаря.