Ввечері у Києві чоловік вкрав у магазині алкоголь і сховався в шафі від поліції

У центрі Києва 27-річний чоловік поцупив алкогольні напої, і намагаючись втекти від правоохоронців, сховався в шафі.

Про це повідомляє столична патрульна поліція на сторінці в Facebook.

Зазначається, що інцидент стався 12 липня пізно ввечері. Близько 22 години в поліцію надійшло повідомлення про заволодіння товаром на вулиці Антоновича.

За словами працівниці магазину, невідомий чоловік взяв кілька пляшок з алкогольними напоями і попрямував на вихід з приміщення. На прохання продавця оплатити товари громадянин не відреагував і почав тікати.

За даними прес-служби поліції, в процесі втечі чоловік зачепився за кущі і розбив одну з пляшок. Продавщиця намагалася самостійно наздогнати його, але порушнику вдалося забіг у під’їзд і сховатися в одній з квартир.

Як зазначається, продавщиця вказала номер квартири і описала втікача. На прохання поліцейських відкрити двері ніхто не відреагував. Щоб уникнути спілкування з патрульними, фігурант намагався втекти через балкон, але внизу його вже чекали поліцейські. Через деякий час двері квартири відчинила мати і дозволила інспекторам зайти. Викрадача спиртного поліцейські виявили в шафі.

У поліції додали, що для подальшого з’ясування обставин цієї події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Солом’янського управління поліції.