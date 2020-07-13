Українцям пояснили небезпека «кредитів під 0%»

У Національному банку попередили, що «кредити під 0%» небезпечні, і вірити в вигідність таких умов українцям не варто.

В НБУ настійно рекомендують читати договори і перевіряти всі умови кредиту, — повідомляє прес-служба регулятора на своїй сторінці в Фейсбук, — передає Хвиля.

На думку фахівців, дуже часто хороші умови змінюються високими відсотками, штрафами і пенями.

«Ніколи ніхто не буде роздавати гроші просто так. Це не благодійна організація. Але є складність. Якщо людина самостійно підписав договір з такими умовами, то захистити його права в такому випадку складно. Єдиний, хто може допомогти, – це суд», – підкреслила начальник управління захисту прав споживачів НБУ Ольга Лобайчук.

Особливість кредитів «під 0%» – ця ставка може діяти тиждень. А після цього включаються штрафи, пеня, комісії та додаткові відсотки.

«Ви здивуєтесь, у зверненнях громадян ми зустрічали максимальну ставку за кредитом – 1702% річних», – сказала вона.

Відзначається, що з початку 2020 року в Україні запрацювала захист прав споживачів фінансових послуг. НБУ почав активну роботу з банками. Так, з 1 вересня вони повинні чітко вказувати кінцевий розмір відсотків. Для фінансових компаній розробляються аналогічні вимоги.

Раніше повідомлялося про те, що банки України почали проявляти інтерес до джерела коштів своїх клієнтів при спробах достроково погасити кредит.

Крім цього, банки вимагають звіт про походження грошей на початкові внески при оформленні кредитів.