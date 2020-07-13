Извержения вулкана Тааль на Филиппинах (фото)

Извержения вулкана Тааль на Филиппинах с громом и молниями. Некоторые говорят, что кадры напомнили фильмы про Годзиллу.

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Тааль — один из самых маленьких активных вулканов Земли (311 метров). (Фото Ezra Acayan):

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Расположен вулкан на острове Лусон в 60 км южнее столицы Филиппин, Манилы. Вулкан Тааль, 12 января 2020. (Фото Ezra Acayan):

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12 января 2020 года вулкан выпустил столб пепла высотой 1 километр. Временно приостановлена работа международного аэропорта Манилы. (Фото Ezra Acayan):

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13 января 2020 года в 3:20 утра по местному времени произошел выброс лавы, 80 тысяч жителей, находящиеся в опасной зоне, в радиусе 14 километров были эвакуированы. (Фото Ezra Acayan):

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Самое сильное в XX веке извержения вулкана Тааль произошло 30 января 1911 года — погибли 1335 человек. За 10 минут погибло всё живое на расстоянии до 10 км. Тучу пепла видели с расстояния 400 км. (Фото Bullit Marquez):

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В результате извержения 1965 года погибло около 200 человек. Последнее извержение состоялось в 1977 году. Вулкан Тааль, 12 января 2020. (Фото Aaron Favila):

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Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) присвоил извержению четвертый уровень опасности. Около 80 тысяч жителей ближайших населенных пунктов эвакуировали, на территории провинции Батангас введен режим бедствия. (Фото Ted Aljibe):

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Извержения вулкана Тааль на Филиппинах, 12 января 2020. (Фото Bullit Marquez):

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Всё серое от толстого слоя пепла. (Фото Eloisa Lopez):

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