У лікарні Дніпра померла співробітниця поліції з кульовим пораненням в голову

В Дніпрі, в обласній лікарні імені Мечникова померла 31-річна співробітниця Самарського відділу поліції (ВП), яку напередодні доставили у медзаклад у дуже важкому стані. Попередньо, смерть настала в результаті кульового поранення в голову.

Про це повідомляє «Інформатор», у понеділок, 13 липня.

Як зазначається, співробітницю поліції з вогнепальним пораненням голови виявили у суботу, 11 липня, у кабінеті Самарського ОП. Повідомляється, що біля неї лежало табельну зброю. Після цього бригада швидкої допомоги доставила жінку в обласну лікарню імені Мечникова. Як зазначається, лікарі робили все можливе, щоб зберегти їй життя, але через кілька хвилин вона померла. Жінці було 31 рік.

Також, як повідомляється, в прес-службі Національної поліції підтвердили факт загибелі жінки. Інші подробиці інциденту з’ясовуються.