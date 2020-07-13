Опубліковані фото лобового зіткнення двох трамваїв на Подолі в Києві

Увечері в понеділок, 13 липня, в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю громадського транспорту. Рідкісний випадок, але в столиці практично лоб в лоб, але зіткнулися два трамваї.

Про це повідомляє «Київ оперативний» на своєму Telegram-каналі.

Відзначається, що аварія сталася у столиці, на вулиці Кирилівській. Два трамваї не розминулися і зіткнулися на повороті. Як повідомляється, на даний момент немає інформації про потерпілих. Обставини події з’ясовуються.

Раніше ми писали, що у Вінниці лоб в лоб зіткнулися трамвай і тролейбус. В результаті постраждали 12 пасажирів. У них діагностували забої та рвані рани, закриті черепно-мозкові травми.