На Житомирщині у ДТП перекинувся автомобіль: 2 дорослих і 3 дітей потрапили у реанімацію

В результаті ДТП біля с. Обиходів Житомирської області в понеділок, 13 липня, п’ятеро людей потрапили в реанімацію.

Попередньо, водій ЗАЗ «Славута» не впорався з керуванням, з’їхав з дороги і автомобіль перекинувся. Про це повідомляється на сайті прес-служби обласного управління поліції.

За кермом легковика, за попередніми даними, перебував 25-річний житель с. Берестовець Коростенського району. Він рухався в напрямку с. Сарновичи.

Поліція на місці ДТП. zt.npu.gov.ua

В аварії постраждали пасажири автомобіля: 54-річний чоловік та двоє дітей 6 і 10 років, всі жителі Берестовца. В реанімаційне відділення з серйозними травмами також госпіталізували 27-річну жінку і її 3-річну доньку.

На місці події працювали поліцейські слідчо-оперативної групи Коростенського відділу. Правова кваліфікація події – ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Пошкодження «Славути». zt.npu.gov.ua