До останнього думав, що оформлять заднім числом договір оренди, – журналіст Ткач, виявив переїзд Зеленського у держрезиденцію

Журналіст Михайло Ткач, який виявив переїзд Володимира Зеленського у державну резиденцію в Конча-Заспі, вважає це відмовою від задекларованих раніше принципів. Про це Ткач написав у Facebook.

Він зазначив: “Кажуть, після нашого матеріалу на державних дачах у Конча Заспі посилили заходи безпеки. Тепер перевіряють пасажирів і багажники автомобілів, які заїжджають на територію. Я в багажнику не поїду. Чесне слово.

Також, за інформацією джерел, катер охорони стежить за дачею з води. Не буду коментувати офф-річок керівника ОП Єрмака в п’ятницю. Скажу лише, що коли в 2016 році президент Порошенко попросив мене “не шукати чорну кішку в темній кімнаті, якої там немає”, то в кімнаті крім кішки виявилися собака, кенгуру, лев, пума, слон, мамонт і Медведчук. Але сьогоднішні керівники держави чотири роки тому, напевно, не стежили за політикою, тому думають що це вдала цитата. Ткач продовжив:

“Тепер про президента. Перед виборами кандидат Зеленський виставив за себе саму привабливу ціну. Зеленський пообіцяв виборцям президента практично за безцінь. Тільки виберіть мене серед інших. Обіцяв не брати з виборців кортежів, ні літаків, ні дач. І, звичайно, покупець прийшов і вибрав. І тут у президента Зеленського почалися проблеми з тим, щоб віддати обіцяний товар. Одна справа-віддавати себе за безцінь на словах, інше – на ділі. Насправді – це не так зручно. Тільки Зеленський здійснив переліт державним літаком – він зрозумів що це зручно. І продавати літаки вже не наважився. Навіть незважаючи на те, що це його слово і вартість цього слова. Чим дорожче Зеленський починає оцінювати себе як президента тим менше починає варто його особисте слово. Кортеж – теж зручно. Державна дача – взагалі зручно. Ну коли ще у його триповерховому будинку буде ліфт і мармурові санвузли? Дві з половиною тисячі квадратних метрів з ліфтом і три гектари на березі в Конча Заспі. Це дорого навіть для “заможного” Зеленського. Така нерухомість в такому місці навіть для успішного шоумена не по кишені. Тут Італія. Тут люди не знають ціну грошей і тому тут дорожче. А безкоштовний ремонт та безкоштовне проживання в такому місці – це зручно і взагалі дивно. Дітям клас. Дружина – задоволена. Ви не погодилися?”

“Та управління правоохоронними органами в ручному режимі – це теж зручно. Одна справа хаос і непередбачуваність, а інша – погідними опоненти. Та керування суднами – зручно. А коли з тобою постійно хочуть зустрітися і Ахметов і Пінчук та Коломойський? Зручно і навіть приємно. Приємно ввечері по телевізору про себе подивитися приємні речі, наприклад, по ТРК Україна. І не допускати до себе незручних журналістів – теж дуже зручно. Бо відповідати на незручні питання – зручно. А корупція – це взагалі дуже зручно.

Особливо, коли є зручно керовані правоохоронні органи і зручна передбачуваність судів. Депутати голосують. Все працює. Всі задоволені”, – підкреслив Ткач. Журналіст продовжив: “Відмова від державної дачі – це взагалі було чи не найлегшим передвиборчою обіцянкою. Вибираючи між зручністю і принциповістю президент вибрав зручність. І це показово. Не менш показова і реакція. Переїзд готували та планували. Але оголосити про переїзд офісу президента зміг тільки через годину після ефіру в якому була оприлюднена інформація про переїзд президента і це не заважає офісу президента зараз стверджувати, що все було прозоро і публічно і ніхто нічого не приховував. Я, якщо чесно, до останнього сподівався, що заднім числом ВП змайструє договір оренди на державну дачу. Людина ж не бідний. Або ремонт за свій рахунок. У Зеленського немає 300 тисяч гривень? Не вчитель став президентом.

Офіційний мільйонер. Державна дача для слуги народу – це як Мальдіви для президента Порошенко. Невідповідність задекларованим принципам. Але навіть в таких мінімальних незручності президент, схоже, не бачить сенсу”. “Так, схоже, президент по слуги народу перетворюється в пана, а народ – в раба. В який раз. І навіть якщо це не порушує закон – це не значить, що цей закон справедливий. Це не означає, що цей закон не потрібно міняти”, – резюмував Ткач.