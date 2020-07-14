Экзамены на права в Украине будут сдавать по-новому

В Украине внесли небольшие изменения в процедуру сдачи экзаменов по вождению. Соответствующий приказ №408 опубликовали в МВД.

Практический экзамен на права проходит в два этапа. Сначала ученик показывает свои навыки на площадке для учебы вождению, а затем – в городском потоке.

Согласно приказу МВД, длительность первого этапа теперь составляет 10 минут, а второго – 20 минут. Суммарно практический экзамен не может длиться более часа. Как и прежде, дается три попытки для сдачи, а в случае неудачи лицо отправляется на повторный курс.

Важным нововведением является видеофиксация, причем записываться будут как теоретические, так и практические экзамены. Видео планируют хранить в течение трех месяцев с даты записи. Также документ об окончании автошколы теперь будет действителен в течение двух лет.