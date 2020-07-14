Горезвісне “обнулення” в Кремлі сприйняли як сигнал до скидання залишків пристойності

Депутат Законодавчих зборів Петербурга Борис Вишневський вважає, що гаслом поточного моменту в країні стало «Винтить — і ніяких цвяхів». За словами парламентарія, після голосування за поправки до Конституції Кремль «скидає залишки пристойності».

«Винтить тих, хто виходить на вулиці — навіть в одиночні пікети. Винтить журналістів, вимагають відкритого розгляду справи свого товариша — при цьому футболка з написом вже прирівнюється до плакату на пікеті. Винтить тих, хто незадоволений божевільним будівництвом — аж до маленьких дітей. Винтить „неправильно обраних“ (тобто, всупереч Кремля) губернаторів — раптово згадавши про нібито були гріхах 15-річної давності. Винтить тих, хто стоїть біля Соловецького каменя з цитатою з покійною Валерії Новодворської», — перерахував Вишневський на своїй сторінці в соцмережі.

На думку парламентарія, така поведінка влади було очікувано після голосування за поправки в основний закон країни.

«Путінські опричники діють, не міркуючи: дана команда — значить, треба винтить. Незалежно від віку, статі та посади.

Це було передбачувано — відразу після горезвісного „обнулення“, яке в Кремлі сприйняли як сигнал до скидання залишків пристойності. Правда, коли виходить стільки людей, як у Хабаровську, опричники ведуть себе зовсім інакше», — написав Вишневський.

Нагадаємо, після всенародного голосування по внесенню поправок в Конституцію РФ по країні прокотилася серія затримань. Так, заарештували екс-журналіста Івана Сафронова по справі про державну зраду. Затримують співробітників ЗМІ, які виступають на підтримку колеги. У Петербурзі 12 липня в поліцію забрали активістку, яка брала участь в акції пам’яті політика Валерії Новодворської.

Крім того, на Далекому Сході тривають мітинги проти арешту губернатора Хабаровскского краю Сергія Фургала. Масові акції почалися в п’ятницю в Хабаровську і Комсомольську-на-Амурі. За офіційними даними поліції, в них взяли участь до 20 тисяч осіб, в ЗМІ нарахували до 50 тис. учасників. Кількох людей затримала поліція.

У зв’язку зі сформованою ситуацією в Хабаровськ прибув віце-прем’єр і повпред президента в ДФО Юрій Трутнєв. За даними ЗМІ, він звинуватив представників керівництва краю в організації протестних акцій і зажадав їх припинити.