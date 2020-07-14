ДТП із загибеллю сім’ї в Києві: у МВС заявили, що в п’яного водія «Мерседеса» не було прав

У Антона Желепы, якого підозрюють у тому, що він влаштував смертельне ДТП у Києві, при собі не було прав.

Про це у Facebook повідомив спікер Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко. Він також уточнив, що правопорушник перебував у стані алкогольного сп’яніння за кермом.

«Правопорушник, крім того, що був п’яний під час ДТП, взагалі не мав при собі водійських прав. Власниця Мерседес Бенц ML заявила про незаконне заволодіння його автомобілем. Чи Так це було насправді – з’ясовуватиме слідство», – зазначив Шевченко.

Спікер МВС уточнив, що 14 липня відбудеться судове засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному. Слідчі будуть наполягати на безальтернативному утриманні під вартою.

Facebook Артема Шевченка