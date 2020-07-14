У Коблево у заступника начальника поліції Миколаївської області вкрали смартфон, коли той знімав випадок порушення карантину

12 липня в курортному селі Коблево Миколаївської області невідомий відібрав мобільний телефон у заступника начальника Головного управління Нацполиции у Миколаївській області Максима Ахрамеєва, повідомляє видання «Злочинності.НІ» з посиланням на джерела в прокуратурі Миколаївської області.

«В Коблево в неділю, 12 липня, невідомий поцупив мобільний телефон у заступника начальника Головного управління Нацполиции у Миколаївській області Максима Ахрамеєва», — йдеться в повідомленні.

Ахрамеев підійшов до одного з розважальних закладів Коблево, яке, незважаючи на карантин, працювало після 23:00, і почав пояснювати відвідувачам про чинний заборону.

Коли він почав знімати те, що відбувається на відео, ззаду до нього підбіг невідомий і вирвав телефон. Зловмисник побіг у бік пляжу, спіймати його не вдалося. На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група поліції.