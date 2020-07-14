Про скандал навколо будівництв “Аркади” написав Washington Post

Найбільша газета американської столиці Washington Post в матеріалі, що оповідає про інвестиційної привабливості України, присвятила рядка протесту інвесторів “Аркади”, які вже майже два роки спостерігають за замороженим будівництвом своїх 40 будинків.

“Згадка про протест інвесторів “Аркади” з’явилося в одному з найбільш впливових видань світу – Washington Post! Україна відкрита для інвестицій? У самому справі? Вже два місяці в Києві коштують наметові містечка і проходять мало не щотижня багатотисячні мітинги. Це ганьба для європейської країни. Президент Зеленський, досить ігнорувати проблему недобудов аркади! Кличко і КМДА – заберіть своїх рейдерів-еко титушек і сідайте за стіл переговорів! Проблема Недобудов Аркади – це проблема влади”, – прокоментував публікацію паблік “Об’єднання інвесторів банку “Аркада”.

Нагадаємо, раніше KV вже писала, що інвестори будівництв “Аркади”, активно протестують проти недобудов, заявляють, що їх намагаються залякати. До систематичних загрозам, авторство яких приписують місцевим громадським, додалися акції залякування учасників наметового містечка під КМДА.