До переселенцям дзвонять юристи і пропонують подати позови до Порошенка за втрачене майно, — Сюмар

Переселенцям з тимчасово окупованої Донбасу, які втратили свої будинки через агресії російсько-німецьких окупаційних військ, дзвонять юристи і пропонують подавати позови до п’ятого президента України Петру Порошенку за втрачене майно.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕМАЄ розповіла нардеп «Європейської Солідарності» Вікторія Сюмар.

«Зараз пішов цікавий тренд. Ось що нам розповідають переселенці, які внаслідок війни втратили свої будинки: їм телефонують різні юристи, представляються адвокатами і пропонують подати позови до Порошенка за втрачене майно. З вимогою компенсації за завдані збитки», — зазначила нардеп.

Сюмар вважає, що це новий масштабний план ФСБ – зняти відповідальність з Росії за те, що відбувається на сході України і в окупованому Криму. І перенести розмову на внутрішній український дискурс.

«Це ж дуже прецедентна історія. І це штовхання суспільства в дискурс про громадянську війну. Мовляв, розбирайтеся з цим всім виключно всередині себе. І це при тому, що говорити про російсько-українську війну в нас досі не ухвалено. … Питання ж не тільки в тому, що відбувається в Донецькій і Луганській областях і в Криму. Це величезна експериментальна гібридна війна, коли експерименти проводять у нас в голові. Їх проводять над українським суспільством як таким», -підкреслила нардеп.