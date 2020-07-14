У Львівській області з підозрою на коронавірус госпіталізовано 46 осіб

У Львівській області за минулу добу було госпіталізовано з підозрою на коронавірус 46 осіб. Спрямована на самоізоляцію 74 людини, передає УНН з посиланням на «Гал-інфо».

Як пише видання, у Львівській області знаходиться в стаціонарах 947 хворих. 176 — в обласній інфекційній лікарні, 159 — в Центрі легеневого здоров’я, 64 — у 8 МКЛ, 61 — в 1 МКЛ, 140 — у Львівському обласному госпіталі ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи, 57 — у Стрийській міській лікарні, 61 — в Кам’янка-Бузьці лікарні, 52 — в Стебницькій міській лікарні, 21 — в Сокальській ЦРЛ, 31 — в Рудкивской лікарні, 45 — в Новояворівської ГБ імені Юрія Липи, 74 — в ЛШМД, 6 — в обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ».

73 людини знаходиться на лікуванні у відділенні реанімації. 21 — на ШВЛ. Підтверджено методом ПЛР наявність коронавіруса за добу у 104 жителів Львівської області. За весь час COVID-19 підтверджено у 7107 людина. Померло 186 осіб. Одужали від коронавирусной інфекції 1113 осіб.