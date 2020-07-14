Як Комарницький з Кличком захоплюють землю Печерська, щоб забудувати територію «Укркинохроники»

«Укркінохроніка» — колись знаменита кіностудія, де сформувалась українська школа документалістики. Сьогодні ж вона нікому не потрібна, загрузла в боргах. Як підприємство, «Укркінохроніка» нічого з себе не представляє — старе, зношене обладнання, старі будівлі.

Головна відмінна риса кіностудії, обертає на себе увагу, — це територіальне розташування. Вона знаходиться в центрі Києва, Печерськ. Гектари цінної землі — мрія будь-якого забудовника.

Історія із забудовою частини території «Укркинохроники» почалася в далекому 2004 році, в грудні, з підписання інвест-договору №035/12 на її реконструкцію будівлі з надбудовою головного корпусу для офісних приміщень, будівництва житлового комплексу по вул. Щорса, 18 Печерського району Києва. Підписував договір тодішній директор підприємства Іван Лимар і голова правління ЗАТ «Зодча Діадема» Володимир Малий.

Договір передбачав будівництво або реконструкцію трьох об’єктів, а також погашення боргів перед бюджетними, комунальними та іншими підприємствами на момент підписання. Нижче перераховані об’єкти за даним договором:

об’єкт №1 — будівництво комплексу житлових будинків з підземним паркінгом та об’єктами соціального призначення на земельній ділянці площею 0,84 га, яка належить «Укркинохронике» на праві постійного користування, згідно з рішенням Київради №1059 від 04 липня 1967 року та №214 від 18 лютого 1974 року.

об’єкт №2 — реконструкція студії з надбудовою чердаковых і мансардних поверхів головного корпусу студії.

об’єкт№3 — ремонт приміщень головного корпусу студії з оновленням технологічного обладнання.

У договорі так само зазначено, що «Укркинохронике» також буде належати 15% площ при надбудові горищного поверху головного корпусу.

У зв’язку з цим «Укркінохроніка» зобов’язується передати у п’ятнадцятиденний строк після підписання договору, земельна ділянка і малоповерхові будівлі, що підлягають знесенню, та документацію до них.

Важливо відзначити, що в 2005 році було підписано додаткову угоду №1, в якому вказано, що необхідно виділити невизначену кількість площ для роботи співробітників ЗАТ «Зодча Діадема». Нібито під проект. Хоча спочатку в договорі ця площа була зафіксована на рівні 200 м. кв.

2006 року підписали додаткову угоду №2, в якому вносяться зміни в пункт договору 1.1.6. Таким чином, виключаючи з нього реконструкцію студії, як об’єкт. Крім цього, з моменту укладання договору ведуться судові розгляди щодо правомірності укладення інвестиційного договору. Договір було укладено без згоди Міністерства культури і туризму України, якому безпосередньо підпорядковується «Укркінохроніка». На що колегія суддів Київського Апеляційного суду у своїй постанові №40/98 від 21 липня 2006 року прийшла до висновку, що зазначені в позовній заяві вимоги не можуть бути підставою для визнання договору недійсним.

У 2008 році у Вищий господарський суд України звернулася «Укркінохроніка» з позовом до ЗАТ «Зодча Діадема» про визнання недійсним підпункту 4.1.6 пункту 4.1 договору від 07.12.2004 № 035/12. З вимога до відповідача відшкодувати вартість користування державним майном протягом усього терміну безоплатної експлуатації за поточними цінами. Це означає, що співробітники ЗАТ «Зодча Діадема» на законних підставах можуть абсолютно безоплатно займати необмежену кількість площ «Укркинохроники», і використовувати їх у своїх особистих інтересах. У своїй постанові №11/48 від 09 грудня 2008 року Вищий господарський суд України скаргу «Укркинохроники» залишив без задоволення.

Наступні згадки про забудову території «Укркинохроники» повертає нас у 2017 рік, коли глава правління ЗАТ «Зодча Діадема» Євген Ведмідь продає 80% акцій Максиму Половку. Тому самому Максиму Половко, про який вже писав Dubinsky.pro — співвласнику компанії ТОВ «Еко-Буд-Трейд». Її пов’язують з смотрящим по Києву Денисом Комарницьким. Підприємство знаходиться в схемі з дерибану коштів міського бюджету. У тому числі і тих, що йдуть на зведення Вознесенського мосту, а також на ремонт Великий кружною дороги Києва.

У 2018 році з’являється проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою Коновальця, 18, і нове додаткову угоду до договору №035/12 на реконструкцію «Укркинохроники» з надбудовою головного корпусу для офісних приміщень та будівництва житлового комплексу по вул. Коновальця, 18. Яке, по суті, є абсолютно новим договором з новими умовами на забудову землі «Укркинохроники».

А 2019 рік ознаменувався підписанням меморандуму між групою компаній «Інтергал-буд» в особі Спитковского Д. А й, власне, Максимом Половко (підручного Дениса Комарницького), на землях «Укркинохроники» за адресою Коновальця, 18.

Епопея протяжністю два десятиліття нарешті підходить до кінця. З приходом зграї Комарницького і Кличко схему потрапили навіть такі довгобуди.

Скоро з’являться і інші об’єкти, так як колись глава «Укрбуду» Євген Микитась на підставі такого ж меморандуму передав Денису Комарницькому ділянку по вул. Предславинській, 35 (землі київського заводу «Радар») та інші ділянки.

Раніше Dubinsky.pro писав, як дивиться по Києву Комарницький в зв’язці з злочинцями Дарницьку землю забудовували, а також як Комарницький за допомогою суддів Києва намагається вкрасти конфісковані землі.

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