Ученые раскрыли предназначение знаменитой Терракотовой армии

Терракотовая армия принадлежала королю Шихуанди из династии Цинь.

46 лет тому назад в Китае крестьяне случайно наткнулись на уникальную археологическую находку – армию из 8 тысяч терракотовых воинов, расположившуюся в окрестностях города под названием Сиань. Этот объект впоследствии даже стал восьмым чудом света, однако лишь недавно ученые выдвинули новую версию о том, какого предназначение этого внушительного глиняного войска.

Так, ранее было известно о том, что эта Терракотовая армия принадлежала королю Шихуанди из династии Цинь. Ее как раз и нашли неподалеку от места погребения самого правителя. Местные жители верили, что армия была создана специально для охраны покоя умершего короля. Уникальной особенностью этого памятника стал также тот факт, что каждый воин в 8-тысячной армии из глины был выполнен в полный рост, более того, все они имеют уникальные черты лица, а также разное его выражения. Как считают ученые, речь идет о портретах реальных воинов. Наконец, присутствуют в составе армии и лошади, которые также выполнены в полный рост.

Теперь же появилась новая версия, согласно которой Терракотовая армия предназначалась для удержания власти после смерти. Ученые полагают, что люди в те времена верили в существование загробной жизни, а покойный китайский король, вероятнее всего, решил создать эту армию для того, чтобы даже после своей смерти удерживать власть. Вероятнее всего, именно по этой причине каждый воин в составе армии изображен в полной боевой готовности.

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