Украинская «девушка Джеймса Бонда» ошеломила фанатов откровенным фото в купальнике

Известная голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко просто ошеломила фанатов новыми снимками в купальнике.

Куриленко показала в своем Instagram новые снимки.

На них актриса позирует в белоснежном купальнике. Свой образ она дополнила легкой полосатой туникой в трендовых коричнево-бежевых тонах. “Наслаждаясь моментами!” – подписала снимки Куриленко.

Фолловеры отметили естественную красоту актрисы и отсутствие макияжа. “Потрясающе красивая”, “Ошеломляющая красота”, “Просто божественно!”, “Естественная красота просто потрясающая”, – написали поклонники.