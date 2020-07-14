Женщина находила около своего дома чужие вещи. Оказалось, что ее кот – клептоман

К счастью, ситуация закончилась хорошо. Сосед забрал свои вещи без обид на Хезер и ее кота

Жительница Нового Орлеана, штат Луизиана, дизайнер Хезер Барди рассказала, как некоторое время назад начала находить возле своего дома чужие вещи. Это были чьи-то носки, трусы, купальники и полотенца.

Сначала Хезер подозревала, что все это подбрасывают ей местные любители выпить. Однако потом она проверила камеры наблюдения и установила загадочного преступника. Им оказался ее собственный кот по кличке Адмирал Галактикот.

Как рассказала Хезер, до пандемии ее питомец не выходил на улицу. Однако во время карантина она решила его ненадолго отпускать. И Адмирал Галактикот полностью погрузился в жизнь улиц.

«Теперь он просто любит слоняться по территории, играя с другими случайными кошками района. Классно. Его девушка — Люсиль, маленькая черная кошка, которая разгуливает в квартале. Все довольны, особенно с учетом того, что я видела, как он смотрит в обе стороны, прежде чем переходит дорогу», — рассказала Хезер.

После того как женщина поняла, что ее кот — клептоман, она сфотографировала все украденные им вещи и выложила объявление в фейсбуке.

«Я благодарна, что он не приносит мне мертвого воробья или мышь, но я уверена, что кто-то у себя дома чешет в затылке, ведь их одежда продолжает исчезать. Поверьте мне, это не монстр из сушилки, а Адмирал. Если вы хотите забрать свои вещи, я их собрала, и я снова их постираю (кошачья слюна), мы будем более чем рады, если вы заглянете к нам, прихватите сумку и пристыдите моего кота-мерзавца, если он будет рядом», — написала женщина.

Их хозяин нашелся, им оказался сосед Хезер. Дверь в его прачечную не закрывается до конца, и, вероятно, благодаря этому кот туда пробрался.

К счастью, ситуация закончилась хорошо. Сосед забрал свои вещи без обид на Хезер и ее кота.