Кримський бандит Юрій Єриняк напав на свою колишню жертву нардепа Олега Семінського прямо в стінах Ради

Повна деградація української судової та правоохоронної системи породжує все більше метаморфоз в українському суспільстві.

Так нещодавно у ВР завітав кримінальний авторитет, вбивця і викрадач людей Юрій Єриняк, по кличці Молдаван. Ну і? Скажете ви і будете абсолютно праві, мовляв якихось бандитів та вбивць не бачило будівлю під куполом.

Але в будівлі Ради бандит Молдаван натрапив на свою жертву, нардепа від “Слуги народу” Олега Семінського, якого Єриняк викрав кілька років тому, і тримав в ув’язненні застосовуючи не людські тортури. Шуфрич розборонив вже б’ються опонентів.

Найцікавіше у всій цій історії, що Народний депутат і мільйонер Семінський не може змусити Ериняка відповідати за свої криваві злодіяння, що ж говорити про сотні простих жертви кримського вбивці. А все чому? Тому, що бандиту Ериняку «по гроб зобов’язаний» нинішній президент України Володимир Зеленський. Адже коли-то Молдаван врятував тоді ще артиста кварталу 95 від гніву самого Кадирова. Ось і зав’язалася дружба. А Єриняк з вбивці і викрадача людей перетворився в мецената і дає поради Зеленському з численних маячних статей в інтернеті, де піарники вкладають в уста рецидивіста і кримінальника фрази, при вимові яких в реальному житті у Ериняка вывихнулась б щелепу.

Дмитро Корабльов