Літак Ryanair екстрено сів у Лондоні: на борту повідомили про бомбу

Boeing 737-800 авіакомпанії Ryanair екстрено посадили в столиці Великобританії. В туалеті на борту виявили записку з повідомленням про бомбу.

Лайнер приземлився в Лондоні 13 липня у супроводі винищувачів, повідомляє BBC. Зазначається, що інцидент стався з рейсом FR1902 «Краків – Дублін».

Пілот передав сигнал SOS, після чого два винищувачі ВПС Typhoon британських ВПС супроводжували літак до аеропорту Станстед. Після посадки Boeing відбуксирували на віддалену стоянку, усіх пасажирів евакуювали.

Літак Ryanair екстрено сів у Лондоні BBC

У прес-службі Ryanair повідомили, що судно і пасажирів почала перевіряти поліція Великобританії. Результати пошуку вибухівки поки інформація не надходила. Пасажирів в Дублін планують відправити запасним літаком.