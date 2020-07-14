Запоріжжя і Харків «потонули» з-за потужного зливи

На Запоріжжя і Харків 13 липня обрушився сильний злива, в результаті чого багато вулиці міст виявилися затопленими.

У деяких місцях в Запоріжжі вода сягала рівня колін, пише «Вгороде.Запоріжжя».

Потоп в Запоріжжі Фото zp.vgorode.ua

В результаті постраждали пасажири громадського транспорту. Так, під Вознесеновским мостом затопило маршрутку, люди змушені були чекати на рятувальників.

Також дісталося деяким закладам, розташованим у підвальних приміщеннях.

«Дороги сильно затопило на вулиці Шкільній. Машини їдуть дуже повільно, дуже глибокі калюжі. Потоп також на дамбі в районі Пушкіна. У бік Фестивальної зараз взагалі не проїхати, утворилася величезна пробка. Машини стоять в калюжах і не можуть їхати. З-за сильної зливи відключилися світлофори. Недалеко від Анголенка вже сталося ДТП», – зазначає видання.

Також затопило кілька вулиць у Харкові. Як пише «АТН», зливову каналізацію міста не справлялися з такою кількістю опадів і в «річки» перетворилися навіть центральні вулиці: проспекти Гагаріна, Науки і вулиці Пушкінська і Шевченко.

Потоп в Харкові

За словами водіїв, в деяких місцях рівень води доходив до капота.