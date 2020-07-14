У Харкові мати задушила 10-річного сина і перерізала собі вени

У Харкові 37-річна жінка покінчила з собою після того, як задушила власного 10-річного сина.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції Харківської області. Трагедія сталася 13 липня близько 20:10 за адресою провулок Тбіліський.

За даними правоохоронців, жінка спершу задушила свою дитину, а потім порізала собі вени і померла від крововтрати. На місці виявлена передсмертна записка загиблої.

Що саме написано в ній, поліція не уточнила.

Інформація про подію зареєстровано у Єдиному обліку заяв і повідомлень, вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.